Свердловская область готовится к рекордным тратам на Универсиаду

Стоимость подготовки студенческих игр превысит 64 миллиарда рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2021 году свердловские власти потратят на подготовку Универсиады в Екатеринбурге 27 млрд 792 миллиона рублей — больше, чем в сумме за 2019 и 2020 годы. Информация об этом содержится в комплексной программе подготовки игр, документ подписан Алексеем Орловым в период, когда он занимал пост врио главы региона.

Общая стоимость Универсиады составит 64 миллиарда 720 миллионов рублей, из них:

2019 год — 3 204 631, 2 тыс. руб.;

2020 год — 16 279 004,7 тыс. руб.;

2021 год — 27 792 468,9 тыс. руб.;

2022 год — 15 216 816,5 тыс. руб.;

2023 год — 2 227 958,6 тыс. руб.

Основные средства (34 млрд) на подготовку игр выделит бюджет Свердловской области, 10,9 млрд — федеральный бюджет, 18 млрд будут направлены из внебюджетных источников (они пойдут, в том числе, на строительство ледовой арены и взнос в FISU). Ожидается, что из бюджетов муниципальных образований (в подготовке участвуют Екатеринбург, Сысерть, Верхняя Пышма и Первоуральск) будет выделено еще 1,6 млрд рублей.

Ранее Правительство РФ приняло решение о предоставления субсидии из федерального бюджета на финансирование Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Документ 23 декабря 2019 года подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.