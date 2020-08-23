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Пермский край хотят вернуть к периоду НЭПа

© Служба новостей «URA.RU»
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ВРИО губернатора Прикамья Махонин в Березниках. Пермь, махонин дмитрий
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин представил свое видение развития экономики региона Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин собирается запустить в регионе программу новой экономической политики (НЭП). Об этом он заявил в своей второй программной статье, где представлены базовые приоритеты развития региона.

«Сегодня Прикамье реализует новую экономическую политику. Если искать исторические аналогии, то по развитию промышленного и экономического потенциала текущее время для Прикамья сравнимо с лучшими годами развития Советского Союза», — сказано в тексте программной статьи, которую публикует Business Class. По мнению Махонина, основу экономики региона должны составлять кооперация, инвестиции и инфраструктура.

Все прогнозы врио Махонина сделаны на 8-10 лет вперед. При этом ряд изменений многие должны почувствовать уже сейчас. Например, чтобы поднять инвестиционную привлекательность края до конца 2021 года планируется перейти на риск-ориентированный подход по всем региональным видам контроля. В конечном счете, это должно свести до минимума количество проверок.

Самой же долгосрочной программой должно стать создание в крае особой экономической зоны. Махонин полагает, что это станет одним из ключевых преимуществ Прикамья на ближайшие 49 лет.

В первой программной статье Махонин поднимал тему образования, здравоохранения и социального обеспечения населения. Заявление врио оценили пермские бизнес и политические элиты.

Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября. В них также примут участие Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ и Евгений Козлов от «Патриотов России».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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