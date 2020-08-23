23 августа 2020
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Жители ЯНАО массово отказываются от вакцины против коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство ямальцев не хотят делать прививку от COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Большинство жителей ЯНАО намерены отказаться от вакцины от коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса окружных властей, который провел ямальский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В социальных сетях оперштаб выяснял, готовы ли жители ЯНАО привиться от коронавируса, когда вакцину доставят в регион. Суммарно власти опросили больше 8,5 тысяч человек. 70% из них высказались против прививки, еще 10% не определились с выбором. О желании пройти вакцинацию заявили лишь 18%. Опрос проходил в официальном канале оперштаба ЯНАО в мессенджере Viber.

Ранее в окружном департаменте здравоохранения сообщили URA.RU, что правительство Ямала готовится к поставкам вакцины против коронавируса. Власти в оперативном режиме ведут переговоры с Минздравом РФ. Как заверяют в департаменте, округ полностью готов к приему первой партии вакцины.

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян не хотят прививаться от коронавируса с помощью новой отечественной вакцины «Спутник V». Против использования прививки высказались 52% опрошенных.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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