В Шадринске кандидаты в депутаты пишут жалобы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) обостряется борьба за место в городском парламенте. Кандидат в депутаты пожаловался в избирательную комиссию на двух кандидатов из другой партии. Об этом URA.RU рассказал Леонид Коробицын, который баллотируется по 4 округу.

В жалобе мужчина указал, что во время избирательной кампании директор муниципального дома культуры Татьяна Сазонова (3 округ), находится на рабочем месте. «Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе на время их участия в выборах освобождаются от выполнения обязанностей… …не вправе использовать преимущества своего должностного положения», — уточнил Коробицын в обращении.

В видео, предоставленном редакции, где кандидат в депутаты общается с коллегой, Сазонова подтвердила, что находится на рабочем месте. Кроме того, в ДК размещены агитационные плакаты самой Сазоновой, а также другого кандидата Дмитрия Попова.

Вторая жалоба Коробицына касается нахождения на рабочем месте председателя Шадринской думы Владимира Шмакова (6 округ). По мнению заявителя, спикер также не имеет права использовать служебное положение.

В конце заявлений Коробицын попросил территориальную избирательную комиссию аннулировать регистрацию обоих кандидатов в депутаты. В ТИК Шадринска руководитель Ольга Андреева уточнила URA.RU, что на момент звонка ей ничего не известно о жалобах.