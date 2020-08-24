Суд встал на сторону Сергея Охлопкова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд признал недействительными нормы регионального постановления о Департаменте госзакупок, которые позволяли ему самостоятельно определять цену при проведении государственных закупок. Соответствующий иск к региональному правительству подал прокурор Свердловской области Сергей Охлопков.

«Департамент госзакупок области частично взял на себя полномочия регионального Министерства финансов в части финансового контроля в сделках о государственных закупках. <…> Прокурор Свердловской области посчитал, что указанные нормы не соответствуют требованиям законодательства, которое имеет большую юридическую силу. Функции финансового контроля согласно постановлению правительства Свердловской области возложены на Министерство финансов Свердловской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского облсуда.

Абзацы 6,7 подпункта 2 пункта 4-2 Положения о Департаменте государственных закупок Свердловской области признаются недействительными с момента вступления в законную силу решения суда. Свердловское правительство в течение месяца может обжаловать решение во Втором апелляционном суде общей юрисдикции.

Постановление, абзацы которого оспорил прокурор, было принято 26 апреля 2010, в период, когда регион возглавлял губернатор Александр Мишарин. Документ подписал Анатолий Гредин, который в тот момент занимал пост председателя правительства региона.

URA.RU сообщало, что прокурор Сергей Охлопков пытался опротестовать отдельные нормы постановления в досудебном порядке. Однако чиновники не устранили недостатки в нормативном правовом акте.