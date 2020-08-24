ФСБ завела дело из-за развода челябинского следователя с женой

ФСБ инициировала уголовное дело о подделке документов на суде по разделу имущества Городецких Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный отдел по Миассу возбудил по материалам ФСБ уголовное дело по статье 303 УК РФ (фальсификация доказательств) из-за поддельной расписки, которую представили в суде о разделе имущества между экс-замруководителя следственного отдела по Чебаркулю Павлом Городецким с его бывшей женой Ларисой Зажимаевой. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой структуре.

«При разводе Лариса оставила себе бизнес, а Павлу выплатила 6 млн рублей в счет доли в совместно нажитом имуществе. Затем они начали судиться. На суде Лариса представила расписку Павла о займе в 4 млн рублей. Павел заявил, что расписка поддельная, документ отправили на почерковедческую экспертизу, она это подтвердила. Павлу не пришлось платить бывшей жене деньги. Но на руках у Ларисы осталась копия расписки, и она отличается то той, которую признали подделкой. То есть кто-то подменил расписку», — полагает инсайдер.

По словам силовика, Зажимаева обратилась в ФСБ. Поскольку ее супруг работал в Чебаркуле, уголовное дело возбудил следственный отдел по Миассу. Его руководитель Анатолий Селиверстов воздержался от комментариев. Пресс-секретарь СКР по Челябинской области Владимир Шишков заявил, что не может связаться с Селиверстовым.

Коллеги Городецкого полагают, что его уволили, не дав доработать до пенсии. URA.RU сообщало, что за время работы следователем, семья силовика стала владельцем двух дорогих коттеджей, их фирма ритуальных услуг якобы стала монополистом рынка благодаря получению от полиции сообщений о смертях. А гостиницу «Зори Урала» муниципалитет продал им всего за 5 млн рублей — 5 тыс. рублей за квадратный метр.