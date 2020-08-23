Лидер тюменского отделения КПРФ Тамара Казанцева не ответила на звонки агенства Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские коммунисты планируют в дни голосования на выборах различных уровней выставить активистов на ночные дежурства около участков. Такая акция в регионе проходит впервые за последние двадцать лет выборов. Так они планируют предотвратить на участках переписывание протоколов подсчета бюллетеней, поделился URA.RU собственный источник в партии.

«Сейчас идет активный набор добровольцев. Планируется, что в течение трех ночей около участков будут присутствовать представители партии», — поделился он. По его словам, они должны будут отслеживать, есть ли на участках после закрытия какая-либо деятельность. «Несмотря на то, что такого опыта у нас не было, уже найдено несколько идейных товарищей. Сейчас думаем, по какому расписанию будут проходить дежурства», — отмечает инсайдер. Таким образом, активисты будут отвечать за наблюдение с 8 вечера и до 8 утра.

В тюменских политических кругах считают, что такая акция будет направлена скорее на самопиар регионального отделения КПРФ, чем на какую-то реальную деятельность. «Для того, чтобы препятствовать вбросам, необходимо подготовить наблюдателей по правилам золотого стандарта. А дежурство около участков ночью занятие бесполезное — это скорее попытка политически самоидентифицироваться», — отмечает политолог Андрей Шуклин.

Связаться с председателем регионального отделения КПРФ Тамарой Казанцевой не удалось — она не взяла телефон. Ранее URA.RU сообщало, что двое тюменских коммунистов снялись с выборов сельских дум из-за не указанной судимости.