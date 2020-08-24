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Самое актуальное в Тюменской области на 25 августа. Коммунисты планируют устраивать дежурства на участках для голосования, тюменское село может остаться без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, ведро, колонка с водой, вода
Жители тюменского села могут на зиму остаться без воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Члены КПРФ будут дежурить ночью около избирательных участков — в селе Велижаны жители могут остаться без воды — чиновника из ХМАО будут судить в тюменском суде — главный пристав области отчитался о доходах. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 25 августа — в обзоре URA.RU:

Коммунисты планируют размещать ночные пикеты возле избирательных участков

  • Тюменские коммунисты планируют в дни голосования на выборах различных уровней устраивать ночные дежурства около участков. Таким образом, они будут бороться с переписыванием протоколов и подсчетом бюллетеней.

В тюменском селе жители могут остаться без воды

  • В селе Велижаны Нижнетавдинского района местные жители рискуют остаться без воды на зиму из-за проржавевшей и постоянно протекающей колонки. Источник пытались безуспешно отремонтировать несколько раз.

Главный судебный пристав увеличил доходы

Помощника главы Нефтеюганска будут судить в тюменском суде

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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