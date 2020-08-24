Жители тюменского села могут на зиму остаться без воды
Члены КПРФ будут дежурить ночью около избирательных участков — в селе Велижаны жители могут остаться без воды — чиновника из ХМАО будут судить в тюменском суде — главный пристав области отчитался о доходах. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 25 августа — в обзоре URA.RU:
Коммунисты планируют размещать ночные пикеты возле избирательных участков
- Тюменские коммунисты планируют в дни голосования на выборах различных уровней устраивать ночные дежурства около участков. Таким образом, они будут бороться с переписыванием протоколов и подсчетом бюллетеней.
В тюменском селе жители могут остаться без воды
- В селе Велижаны Нижнетавдинского района местные жители рискуют остаться без воды на зиму из-за проржавевшей и постоянно протекающей колонки. Источник пытались безуспешно отремонтировать несколько раз.
Главный судебный пристав увеличил доходы
- Глава тюменской региональной службы судебных приставов Кабдула Хайдаров в 2019 году увеличил свой доход почти на 300 тысяч рублей. Он задекларировал 2,1 млн рублей.
Помощника главы Нефтеюганска будут судить в тюменском суде
- Генпрокуратура РФ требует рассматривать уголовное дело помощника главы Нефтеюганска Максима Виера, обвиняемого в фальсификации документов, в Уватском районном суде. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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