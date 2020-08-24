Ставки по кредитам рекордно превысили проценты по вкладам

Ставки по кредитам снижаются гораздо медленнее, чем по депозитам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Стоимость розничных кредитов превышает ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза. Об этом сообщает аналитическое агентство Frank RG.

«Сегодня банки выдают займы в среднем под 9,3%, а привлекают вклады — под 3,9%», — пишут «Ведомости». В Сбербанке, к примеру, можно открыть вклад под максимальные 3,27% в год для новых клиентов, что не покрывает даже официальную инфляцию. Кроме того, средний кредит составляет 12,9% годовых. Такая же ситуация у «Юникредита». Банк выдает займы под 11,9%, а вклады открывает под 3%. У ВТБ все немного отличается.Так, кредитная организация выдает займы под 8% в среднем, а за депозит платит 4% в год.

Примечательно, что в 2019 году, когда банки продемонстрировали чистую прибыль, близкую к рекордному уровню, эта разница была заметно скромнее: ставка по кредитам превышала проценты по вкладам «всего лишь» в 1,9 раза. Эксперты считают, что рекордный разрыв между процентами по депозитам и кредитам — результат политики Банка России.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время клиентов российских финансовых организаций ожидает как повышение различных комиссий, так и введение новых платных услуг. Таким прогнозом в разговоре с URA.RU поделился финансовый аналитик Максим Кривелевич.

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