Пермские родители не смогут посещать учебные заведения из-за угрозы распространения коронавируса
Пермь посетит министр труда — губернатор вводит в крае новую экономическую политику — выплаты медикам решили обложить налогом — родители школьников не смогут заходить в учебные заведения. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 25 августа — в обзоре URA.RU:
В Пермь приедет федеральный министр
- Министр труда и социальной защиты правительства РФ Антон Котяков 25 августа приедет в Пермь, чтобы разобраться с проблемами в регионе.
Махонин решил изменить экономическую политику в регионе
- Врио губернатора Дмитрий Махонин собирается запустить в крае программу новой экономической политики. Об этом он заявил в своей второй предвыборной программной статье. По мнению Махонина, основу экономики региона должны составлять кооперация, инвестиции и инфраструктура.
Родителей учеников не будут пускать в школы
- Родители школьников, как минимум в сентябре, не смогут проходить в учебные заведения. Об этом сообщили URA.RU в департаменте образования администрации Перми. Там пояснили, что такую рекомендацию школы получили от регионального управления Роспотребнадзора.
Ковидные деньги пермские медикам обложили налогом
- Коронавирусные доплаты сотрудникам медучреждений решили обложить налогом. Медики, которые получили COVID-доплаты в меньшем объеме, рассказали URA.RU, что налогом были обложены все выплаты, начиная с марта.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «