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Самое актуальное в Пермском крае на 25 августа. Родители не смогут посещать школы, Махонин вводит НЭП, медики недополучили ковидные деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Школы. Пермь
Пермские родители не смогут посещать учебные заведения из-за угрозы распространения коронавируса Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермь посетит министр труда — губернатор вводит в крае новую экономическую политику — выплаты медикам решили обложить налогом — родители школьников не смогут заходить в учебные заведения. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 25 августа — в обзоре URA.RU:

В Пермь приедет федеральный министр

Махонин решил изменить экономическую политику в регионе

Родителей учеников не будут пускать в школы

Ковидные деньги пермские медикам обложили налогом

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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