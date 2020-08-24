Производство тюменской компании «Геотек Сейсморазведка» нанесло экологический ущерб Волге при осуществлении работ в Астрахани. Предприятие планирует возместить его в виде выпуска в реку более 200 тысяч экземпляров осетра. Соответствующая закупка опубликована в разделе закупок официального сайта компании.
«Оказание услуг по возмещению ущерба водным биологическим ресурсам от производственной деятельности ПУ ПАО „ГЕОТЕК Сейсморазведка“ в г. Астрахань», — указано в техническом задании предприятия. На эти цели компания потратит 3,3 млн рублей.
В рамках операции по возмещению ущерба экологии в Волгу будет выпущено почти 231 тыс. особей молоди осетра. Право на реализацию контракта получил каспийский филиал бюджетного учреждения «Главрыбвод».
«Геотек Сейсморазведка» с 2016 года выполняло на Каспии разведочные работы для компании «Лукойл-Нижневолжскнефть». В результате исследований планировалось оценить залежи нефти и газа на данной территории. Получить оперативные комментарии у компаний не удалось, направлены официальные запросы.
Как сообщало URA.RU, «Геотек Сейсморазведка» была замешана в скандале с коренными народами ХМАО, которые выступали против выделения земельного участка в Нижневартовском районе компании «Лукойл-Западная Сибирь» и ее подрядчику «Геотек Сейсморазведка». Местное население считало, что предприятия занижали сумму денежных компенсаций за вред, наносимый окружающей среде.
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