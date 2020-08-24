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В Перми ситуация с COVID-19 ухудшилась и улучшилась одновременно

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, ребенок на велосипеде, деревянная буква п в перми
В Пермском крае выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае растет коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt). Вместе с тем, федеральный оперативный штаб сообщает о том, что в регионе зафиксировано самое низкое значение новых случаев заболевания COVID-19 за месяц.

«Пермский край — 55 [новых случаев заражения]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это самое низкое значение новых случаев заболевания COVID-19, начиная с 7 июля, когда было выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом.

При этом коэффициент Rt увеличился до 0,94 (24 августа — 0,93). Это означает, что в регионе продолжает снижаться темп распространения инфекции, но не так, как это было накануне. Ежесуточный прирост новых случаев заражения составляет 0,7%.

Всего в Пермском крае выявлено 7523 случая заражения коронавирусом, 327 человек в результате болезни скончались (+5 за сутки). В том числе непосредственно от COVID-19 умерло 202 человека (+3 за сутки). Общее число выздоровлений в регионе достигло 5274 случаев (+42 за сутки).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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