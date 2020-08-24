На Ямале выявлено 13 135 случаев коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки скончалась пациентка с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Помимо растущего числа летальных случаев, в ЯНАО стал выше коэффициент распространения инфекции, который пока не дает полностью снять карантин.

«В Таркосалинской ЦРБ скончалась пациентка 70 лет. Она была госпитализирована с двусторонней пневмонией, в больнице лабораторно подтвердилась коронавирусная инфекция. Течение инфекции осложнил ряд сопутствующих хронических заболеваний», — сказала глава оперштаба Татьяна Бучкова. Общее число жертв коронавируса на Ямале выросло до 88 человек.

Кроме того, за сутки в ЯНАО заразились 55 человек. Большинство из них приходятся на месторождения, там заболели 29 вахтовиков. В населенных пунктах наибольший прирост показал Ноябрьск, где инфекцию нашли у пятерых горожан. Четыре случая выявлены в Яр-Сале. Еще по три человека заразились в Новом Уренгое, Салехарде и Надыме. Всего в регионе зафиксировано 13 135 случаев заражения коронавирусом, 12 670 пациентов вылечились.

ЯНАО продолжает отдаляться от полного снятия карантина. В регионе растет коэффициент распространения вируса (Rt), сейчас он составляет 0,85. При таком значении Роспотребнадзор рекомендует регионам оставаться на первом этапе отмены ограничений, однако Ямал уже находится на втором. Для перехода на третий этап коэффициент должен снизиться до уровня 0,5. Общий карантин в ЯНАО продлится до 31 августа.