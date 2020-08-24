Депутат Шадринской гордумы Григорий Задорин купил здание 19 века (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат Шадринской гордумы (Курганская область) Григорий Задорин приобрел памятник архитектуры. Объект культурного наследия регионального значения сейчас находится в плачевном состоянии. Видео появилось в соцсети, покупку здания URA.RU подтвердил сам собственник.

«Очень печальное состояние. Все протекает, крыша бежит, стекла разбиты. Был пожар, горело. Тут сборище бомжей и наркоманов. Скоро от нашей культуры в городе ничего не останется», — прокомментировал на видео житель Шадринска Леонид Коробицын.

В здании конца 19 века по ул. Февральская, 84 жил купец Николай Груздев. Он торговал шерстью, льном, имел яичные склады.

В администрации Шадринска URA.RU уточнили, что в феврале 2019 года состоялись торги, по результатам которых определился победитель. «Задорин планирует привести здание в порядок. Уже заказан проект реставрации», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Сам депутат подтвердил агентству, что купил здание с торгов (за 183 771,17 рублей). Задорин намерен сделать из него жилой дом. «Я его покупал, чтобы восстановить, не сломать. Сейчас ограничен доступ в здание. Крыша не бежит. Как это можно утверждать, не попав внутрь здания. Весной прибрался на участке, но мусор снова натащили. Что касается пожара, то он был года 4 назад», — пояснил Задорин.

Со слов депутата, он закрыл двери и окна первого этажа, пленкой затянуты дыры на крыше. Другие работы Задорин пока не может провести, так как речь идет об объекте культурного наследия, и приступить к ремонту может только специализированная компания, имеющая лицензию. «Так предусмотрено законодательством», — уточнил депутат.