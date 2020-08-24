Инсайд: перед визитом Путина в Тобольске массово снесли остановки

На ремонт остановок отвели полтора месяца Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) накануне запланированного визита президента РФ Владимира Путина массово снесли все старые остановки. Пассажиры общественного транспорта остались без скамеек и защиты от дождя, утверждает инсайдер URA.RU в Тобольске.

«Остановки срезали под корень три недели назад. Теперь в ожидании автобуса негде посидеть — старушки пытаются примоститься на заборчиках. А во время дождя и вовсе спрятаться некуда», — сообщил тоболяк. Он отмечает, что в городе остались только новые остановки — те, которые меняли недавно, однако их очень мало. Согласно сайту госзакупок, в марте 2020 года администрация Тобольска заключила с местной компанией «Югор» контракт на установку и ремонт 18 остановочных комплексов на сумму 6,8 млн рублей. Также на сайте госзакупок с осени 2019 года были разыграны еще два подобных контракта на суммы 3,4 и 2,2 млн рублей.

В администрации Тобольска утверждают, что никто остановки не сносит. «Сейчас идет массовая замена комплексов — около 70 штук. Часть увозят на ремонт, часть заменяют на новые. Старые будут использованы на дачных маршрутах», — сообщили в пресс-службе ведомства. И отметили, что ряд скамеек на новых комплексах пришлось убрать под замену, поскольку они не удовлетворили требованиям администрации по качеству. На замену остановки отводится месяц, на ремонт — полтора месяца. Ранее URA.RU сообщало, что в Тобольске перед визитом Владимира Путина сократили сроки реставрации главной местной достопримечательности города — кремля.