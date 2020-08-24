24 августа 2020

В Екатеринбурге частично начал работать Центр ядерной медицины

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, новое оборудование, онкодиспансер, диагностическое оборудование
Онкодиспансер стал частью проекта Центр ядерной медицины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Часть проекта Центр ядерной медицины Свердловской области начала работать в онкодиспансере — открылся Центр лучевой терапии. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.

«В основе радиотерапии лежит действие ионизирующего излучения на организм человека, при этом воздействию радиации подвергается не только опухоль, но и здоровые окружающие ткани. Поэтому облучение должно быть максимально точным. Новые линейные ускорители позволяют увеличить поток пациентов примерно на 30%, что ежегодно составит прирост на 1800 человек», — объяснил руководитель радиотерапевтической службы Свердловского онкодиспансера Дмитрий Бенцион.

За первые три дня работы в Центре лучевой терапии лечение прошли уже 45 человек, бесплатно, по полису ОМС.

Переоснащение онкодиспансера началось весной. За это время в радиологическом корпусе онкодиспансера установили новый комплекс для радиотерапии. В общей сложности ежегодно в онкодиспасере смогут получать лучевую терапию порядка семи тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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