В Тюмени от коронавируса умер тридцатый пациент

Число погибших от коронавируса людей в Тюменской области достигло 30. От инфекции скончалась 63-летняя пациентка, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
«Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина 63 лет с быстро прогрессирующей двусторонней пневмонией на фоне ряда хронических заболеваний», — рассказали в штабе. Она стала тридцатой жертвой коронавируса в Тюменской области, у всех имелись сопутствующие заболевания.
Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе заболело 7479 человек, выздоровели 6875. На ИВЛ остаются девять пациентов. Еще 507 пациентов находятся под наблюдением. Как ранее сообщало URA.RU, за последние сутки заболел 51 тюменец.
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