24 августа 2020
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В Тюмени от коронавируса умер тридцатый пациент

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, здоровье, медицина, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, коронавирус
Еще одной жертвой коронавируса стала пожилая женщина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Число погибших от коронавируса людей в Тюменской области достигло 30. От инфекции скончалась 63-летняя пациентка, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина 63 лет с быстро прогрессирующей двусторонней пневмонией на фоне ряда хронических заболеваний», — рассказали в штабе. Она стала тридцатой жертвой коронавируса в Тюменской области, у всех имелись сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе заболело 7479 человек, выздоровели 6875. На ИВЛ остаются девять пациентов. Еще 507 пациентов находятся под наблюдением. Как ранее сообщало URA.RU, за последние сутки заболел 51 тюменец.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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