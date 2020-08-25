Дмитрий Песков заявил, что подобный вопрос ранее неоднократно обсуждался Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Минфин РФ рассмотрит предложение Белоруссии о рефинансировании долга, если оно поступит. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если [с белорусской стороны] инициативы и предложения будут сделаны, они нашим Минфином будут рассматриваться», — заявил Песков во время конференц-колла. Подобные вопросы и ранее неоднократно обсуждались между Минском и Москвой, отметил представитель Кремля.

После выборов в Белоруссии, которые состоялись 9 августа, начались массовые протесты. Демонстранты выступили против победы Александра Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Помощник президента Белоруссии Валерий Бельский заявил, что ущерб от протестов в Белоруссии составляет 500 миллионов долларов, передает «Национальная служба новостей».

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