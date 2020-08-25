Utair откроет новый рейс между ЯНАО и Тюменью

Авиакомпания Utair запускает полеты из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмень. Рейсы будут следовать трижды в неделю, их старт намечен на сентябрь. Об этом заявили в пресс-службе авиаперевозчика.
Обслуживать перелеты будут лайнеры Boeing 737-500, вмещающие до 126 пассажиров. Рейсы планируется запускать по понедельникам, средам и субботам. «Utair уделяет особое внимание развитию прямого авиасообщения внутри Тюменской области. Открытие нового маршрута повысит транспортную доступность для жителей Нового Уренгоя и поможет им путешествовать по всей России с короткими пересадками в Тюмени», — заявил глава подразделения «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.
Этим летом из Нового Уренгоя появились ряд новых рейсов в города России. С середины августа компания NordStar летает из газовой столицы ЯНАО в Москву, а с середины июня «ИрАэро» обслуживает рейсы до Самары, Волгограда, Казани, Махачкалы, Уфы и Оренбурга.
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что власти округа ведут переговоры с Utair о покупке аэропорта Ноябрьска. Эта воздушная гавань является единственной частной на Ямале, и правительство региона намерено выкупить порт, когда перевозчик выставит приемлемую цену. Сейчас, по словам Артюхова, Utair завышает стоимость из-за своих финансовых проблем.
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