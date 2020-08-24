В Курганской области не будут строить мусороперегрузочную станцию в Белозерском районе возле села Нижнетобольное Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Мусорный полигон возле села Нижнетобольное Белозерского района (Курганская область) не будут строить. После возмущения жителей села, которые пригрозили не идти на выборы, власти поменяли решение. Об этом URA.RU рассказали местные жители.

«Мы написали множество обращений, в том числе губернатору Вадиму Шумкову, депутату Александру Ильтякову. Была организована видеосвязь с прокурором Курганской области [Андреем Назаровым]. Здравый смысл восторжествовал. Надеюсь, на этом вопрос закрыт», — уточнил представитель местных жителей.

В ответе департамента природных ресурсов Курганской области, направленном обратившимся, говорится: «Создание мусороперегрузочной станции рядом с селом Нижнетобольным не предусмотрено». В компании регоператора «Чистый город» замдиректора Наталья Фомина ранее комментировала агентству, что размещение мусороперегрузочной станции в селе Нижнетобольном на тот момент только рассматривалось. Происходил поиск мест под строительство, и речь шла о мусороперегрузочной станции, откуда отходы увозят на полигоны.

Однако местная власть представляла вопрос решенным. На собрании людям говорили, что под полигон выделен 1 гектар земли. Размещение территории было удобно перевозчикам тем, что есть дороги и подведено электричество.