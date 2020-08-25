Мошенник продавал лапшу и печенье вместо лекарства от рака. Пенсионерку обманули на 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча фермеров. Екатеринбург, печенье, закуска, плюшки, еда
«Лекарство» обошлось пенсионерке в 300 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правоохранительные органы Москвы задержали мошенника, который продавал пожилым женщинам лапшу и печенье вместо лекарства от рака. Об этом заявила пенсионерка Москвы.

«Женщина рассказала, что в этом месяце ей позвонила неизвестная и предложила приобрести лекарство от рака. Курьер сразу поместил коробку с „лекарством“ в холодильник, заявив, что ее нельзя открывать в течение суток. В ней находилась лапша, а не лекарства», — сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Также в коробке находилось печенье.

Пенсионерка заподозрила обман по чеку от курьера, в котором было много ошибок. «Лекарство» обошлось женщине в 300 тысяч рублей.

Правоохранительные органы Москвы обнаружили подобные случаи мошенничества с другими пенсионерами. Ущерб от действий преступника составил 1,5 млн рублей. Полиция задержала подозреваемого.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...