Правоохранительные органы Москвы задержали мошенника, который продавал пожилым женщинам лапшу и печенье вместо лекарства от рака. Об этом заявила пенсионерка Москвы.
«Женщина рассказала, что в этом месяце ей позвонила неизвестная и предложила приобрести лекарство от рака. Курьер сразу поместил коробку с „лекарством“ в холодильник, заявив, что ее нельзя открывать в течение суток. В ней находилась лапша, а не лекарства», — сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Также в коробке находилось печенье.
Пенсионерка заподозрила обман по чеку от курьера, в котором было много ошибок. «Лекарство» обошлось женщине в 300 тысяч рублей.
Правоохранительные органы Москвы обнаружили подобные случаи мошенничества с другими пенсионерами. Ущерб от действий преступника составил 1,5 млн рублей. Полиция задержала подозреваемого.
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