Мэрия Екатеринбурга предлагает доплачивать за детские сады

Родители не всегда успевают вовремя забрать детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге родители дошкольников недовольны тем, что детские сады заканчивают работу в 18:00. Многие жители города работают до этого часа и не успевают вовремя забирать детей. Однако в департаменте образования заявили, что не планируют менять время работы детсадов, здесь напомнили, что для родителей, которые задерживаются на работе, есть платная услуга.

«Каждый день проблема вовремя успеть забрать ребенка — нужно сбегать с работы раньше времени, а это не нравится начальству. Или вы обречены на недовольство воспитателей, которым приходится задерживаться. Почему нельзя сделать так, чтобы всем было удобно, почему не продлить работу детсадов», — пожаловалась URA.RU жительница Екатеринбурга на условиях анонимности.

В департаменте образования Екатеринбурга уточнили, что в городе 348 муниципальных детских садов, в которых обучается 82 200 детей в возрасте от 2 до 8 лет. «Муниципальные детские сады города функционируют в режиме полного дня 10,5—часового пребывания (98,5% детсадов), 12—часового пребывания (1% детсадов), кратковременного (до 5 часов в день) пребывания (34% детсадов) в соответствии с уставами образовательных организаций», — уточнила пресс-секретарь департамента Екатерина Катыхина.

Она добавила, что по запросам родителей 112 детсадов организовали вечерние группы, которые предоставляют платную услугу родителям. Такие группы посещают 4162 воспитанника, это около 5% от общего количества детей. «Для каждой семьи, проживающей в Екатеринбурге, понятие „семейного графика“ работы дошкольных образовательных организаций может различаться, но унифицировать „семейный график“ как режим работы с 7.00 до 19.00 в ближайшее время не планируется», — резюмировала она.