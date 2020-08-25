Минфин РФ признал неэффективными расходы на космос

Бюджетные средства, направленные на Федеральную космическую программу, расходуются неэффективно. В этом году потрачено лишь около трети средств, заявили в пресс-службе Минфина РФ.
«Кассовое исполнение расходов корпорации (Роскосмос — прим. ред.) по состоянию на 11 августа текущего года — 35,3%», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства. В 2018 году на космическую программу было потрачено 84,2% средств, а в 2019 — 81%, добавили в пресс-службе. Таким образом, деньги, выделенные из бюджета, не используются полностью уже три года.
На счетах организаций ракетно-космической промышленности находится около 180 миллиардов рублей. В Минфине отметили, что управлять бюджетными средствами нужно эффективнее.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия и Китай намерены совместно осваивать Луну, передает «
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