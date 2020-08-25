В Белоруссии 17-й день продолжаются протесты после президентских выборов. Оппозиция провела митинг у здания министерства образования в Минске, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская согласилась на диалог с властями, а Конституционный суд Белоруссии рассказал, возможно ли провести новые выборы президента.
Тихановская готова к диалогу с Лукашенко
Оппозиционный экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская собирается организовать в республике новые выборы. Она планирует собрать команду, которая займется подготовкой нового голосования.
По мнению Тихановской, добиться новых президентских выборов поможет диалог белорусской оппозиции с действующим главой республики Александром Лукашенко. Тихановская уже готова назвать имена переговорщиков. Ответа Лукашенко на момент написания материала не поступило.
Мессенджер Telegram поддержал белорусских протестующих. Теперь при отправке эмодзи флага Белоруссии отправляется анимация бело-красно-белого полотна, который использует оппозиция. Таким флаг государства был до 1995 года.
Конституционный суд оценил возможность перевыборов
Согласно белорусской Конституции, нельзя создавать общественные органы, которые имеют право пересмотреть итоги президентских выборов. Об этом сообщил председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич после заявления Тихановской об организации перевыборов. Также Верховный суд Белоруссии отказался возбуждать дело по жалобе Тихановской о непризнании итогов выборов.
Минобороны Белоруссии призовет из запаса 140 военнослужащих отдельных подразделений. Учения пройдут в рамках третьего этапа масштабной проверки боеготовности армии.
Прогнозы и мнения экспертов
События, которые сегодня происходят в Белоруссии, напоминают то, что было на Украине в 2003 году. Об этом сообщил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. В обоих случаях используется прием демонизации власти. Однако в первый и второй майдан на Украине не были вовлечены трудовые коллективы, в отличие от Белоруссии.
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