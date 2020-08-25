Министр здравоохранения области Андрей Карлов приедет в Нижний Тагил решать проблемы в медицинской сфере
Министр здравоохранения области посетит Нижний Тагил — медвуз переходит на дистант — православные провели акцию по сборам подписей — полиция заявила о снижении числа преступлений. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 26 августа — в обзоре URA.RU:
Глава регионального минздрава посетит Нижний Тагил
- Министр здравоохранения области Андрей Карлов планирует поездку в Нижний Тагил, где накопилось много проблем в медицинской сфере.
Медвуз переходит на дистант
- Уральский медицинский университет с 1 сентября начнет обучение студентов всех курсов удаленно. Исключением будет то, что первокурсники смогут провести личную встречу с ректором вуза Ольгой Ковтун.
В области откроются детсады
- Полное открытие детсадов в регионе планируется в ближайшее время. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга.
Верующие провели акцию по сбору подписей за выборы мэра
- Православные активисты Екатеринбурга 25 августа провели акцию по сбору подписей в поддержку прямых выборов мэра возле здания бывшего приборостроительного завода.
Полиция заявила о рекордном снижении преступности
- Уровень преступности в области по некоторым параметрам снизился почти на 50%. Силовики связывают это с режимом самоограничения.
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