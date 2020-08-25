25 августа 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 26 августа. Медицинский вуз переходит на дистант, уровень преступности рекордно снизился

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Свердловская область, село Абрамово, карлов андрей
Министр здравоохранения области Андрей Карлов приедет в Нижний Тагил решать проблемы в медицинской сфере Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр здравоохранения области посетит Нижний Тагил — медвуз переходит на дистант — православные провели акцию по сборам подписей — полиция заявила о снижении числа преступлений. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 26 августа — в обзоре URA.RU:

Глава регионального минздрава посетит Нижний Тагил

Медвуз переходит на дистант

В области откроются детсады

  • Полное открытие детсадов в регионе планируется в ближайшее время. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга.

Верующие провели акцию по сбору подписей за выборы мэра

Полиция заявила о рекордном снижении преступности

  • Уровень преступности в области по некоторым параметрам снизился почти на 50%. Силовики связывают это с режимом самоограничения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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