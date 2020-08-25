25 августа 2020
24 августа 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 26 августа. Губернатор Артюхов не смог записаться к врачу, Utair запустит новый рейс

© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, артюхов дмитрий
Глава округа Дмитрий Артюхов посетил поликлинику Муравленко, где не смог записаться к врачам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор посетил Муравленко, где не смог записаться к врачу и Новый Уренгой, где объявил о переносе ремонта дороги — авиакомпания запускает рейс до Тюмени — на Ямале вновь обнаружили останки мамонта. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 26 августа — в обзоре URA.RU:

Губернатор не смог записаться на прием к врачу

Дорога в ЯНАО не будет отремонтирована в этом году

Мэр Нового Уренгоя планирует стать депутатом ЗС

Utair запускает новые рейсы до Тюмени

В Новом Порту нашли останки мамонта

  • На Новопортовском месторождении во время карьерных работ были найдены часть черепа и бивень мамонта. Такие находки — это событие в научном мире. Их изучение приносит новые знания об истории Ямала, заявил глава «Научного центра изучения Арктики» Дмитрий Фролов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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