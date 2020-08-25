Глава округа Дмитрий Артюхов посетил поликлинику Муравленко, где не смог записаться к врачам
Губернатор посетил Муравленко, где не смог записаться к врачу и Новый Уренгой, где объявил о переносе ремонта дороги — авиакомпания запускает рейс до Тюмени — на Ямале вновь обнаружили останки мамонта. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 26 августа — в обзоре URA.RU:
Губернатор не смог записаться на прием к врачу
- Попытка губернатора Дмитрия Артюхова записаться на прием к специалистам в поликлинике города Муравленко завершилась неудачей — все врачи оказались в отпусках.
Дорога в ЯНАО не будет отремонтирована в этом году
- Ремонт дороги между Новым Уренгоем и Коротчаево не состоится из-за пандемии коронавируса, заявил губернатор Дмитрий Артюхов. По словам главы региона, начало реконструкции участка откладывается на май 2021 года.
Мэр Нового Уренгоя планирует стать депутатом ЗС
- Глава Нового Уренгоя и член «Единой России» Иван Костогриз планирует променять пост мэра на кресло депутата окружного законодательного собрания.
Utair запускает новые рейсы до Тюмени
- Авиакомпания Utair запускает полеты из Нового Уренгоя в Тюмень. Рейсы будут следовать трижды в неделю, начиная с сентября. По маршруту будут курсировать лайнеры Boeing 737-500, вмещающие до 126 пассажиров.
В Новом Порту нашли останки мамонта
- На Новопортовском месторождении во время карьерных работ были найдены часть черепа и бивень мамонта. Такие находки — это событие в научном мире. Их изучение приносит новые знания об истории Ямала, заявил глава «Научного центра изучения Арктики» Дмитрий Фролов.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «