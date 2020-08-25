25 августа 2020
24 августа 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 26 августа. Мэров предупредили об использовании админресурса, Пермь и Екатеринбург могут вместе отметить юбилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин на пресс-конференции. Пермь, репин александр
Незарегистрированный кандидат в главы края Александр Репин намеренно затягивает судебный процесс Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермь и Екатеринбург подпишут соглашение о проведении совместного празднования юбилея — мэров городов могут лишить должностей — пермский депутат обвинил коллег в коррупции — экс-кандидат на пост главы края затягивает судебный процесс. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 26 августа — в обзоре URA.RU:

Пермь и Екатеринбург солидарно отметят 300-летний юбилей

  • Екатеринбург и Пермь могут вместе встретить свое 300-летие. Соглашение об этом планируется подписать в начале сентября — до проведения выборов губернатора, сообщили URA.RU в правительстве Пермского края.

Мэры городов края могут лишиться постов

Один из экс-кандидатов на пост главы региона может повлиять на выборы

Депутат гордумы Перми обвинил коллег в коррупции

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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