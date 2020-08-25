Незарегистрированный кандидат в главы края Александр Репин намеренно затягивает судебный процесс
Пермь и Екатеринбург подпишут соглашение о проведении совместного празднования юбилея — мэров городов могут лишить должностей — пермский депутат обвинил коллег в коррупции — экс-кандидат на пост главы края затягивает судебный процесс. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 26 августа — в обзоре URA.RU:
Пермь и Екатеринбург солидарно отметят 300-летний юбилей
- Екатеринбург и Пермь могут вместе встретить свое 300-летие. Соглашение об этом планируется подписать в начале сентября — до проведения выборов губернатора, сообщили URA.RU в правительстве Пермского края.
Мэры городов края могут лишиться постов
- Пермских мэров могут отправить в отставку, если они будут использовать административный ресурс на предстоящих выборах для повышения явки.
Один из экс-кандидатов на пост главы региона может повлиять на выборы
- Незарегистрированный кандидат в губернаторы края Александр Репин пытается затянуть судебный процесс по его отстранению. Эта мера позволить Репину держать других кандидатов в напряжении.
Депутат гордумы Перми обвинил коллег в коррупции
- Депутат Пермской гордумы Александр Филиппов предположил, что сотрудники мэрии замешаны в коррупционных схемах при проведении транспортной реформы. Об этом он 25 августа заявил во время пленарного заседания думы.
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