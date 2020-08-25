В РАН заявили, что омские врачи вводили Навальному противоядие

Медики омской больницы прорабатывали версию отравления блогера Алексея Навального и вводили ему противоядие. Об этом заявил член-корреспондент РАН, ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Дмитрий Сычев.
Он считает, что отравление Навального маловероятно, несмотря на заявления западных стран. Во-первых, при поступлении у Алексея не было характерных проявлений, а во-вторых, наличия отравляющих веществ в ходе обследования не обнаружили. Однако врачи, по словам Сычева, все-таки вводили блогеру противоядие.
«Для лечения отравления применяются так называемые реактиваторы холинэстеразы и атропиy», — передает слова Сычева «Life.ru». По его информации, Навальному ввели второй препарат. Специалист считает, что результаты немецких медиков могут быть вызваны особенностями генетики Навального, однако последнее можно установить лишь на дополнительном обследовании.
Ранее врачи из клиники «Шарите» сообщили, что Навальный отравился токсином из группы ингибиторов холинэстеразы. Это обширная группа веществ. Исход болезни остается неизвестным. В МИД России заявили, что обвинения в сторону омских врачей в стремлении «сокрыть истину» о диагнозе блогера Алексея Навального являются «глубоко оскорбительными». В ведомстве также особо подчеркнули, что отравление Навального невыгодно российскому руководству.
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