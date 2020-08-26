Работника Роскосмоса осудили за кражу деталей на 700 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роскосмос, ракета, ракетоноситель
Детали вернули на предприятие (Архивное фото) Фото: Роскосмос

В Томске за похищение деталей осудили сотрудника научно-производственного центра «Полюс», который входит в госкорпорацию «Роскосмос». Стоимость украденных комплектующих — 700 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе томского управления ФСБ.

«27-летний сотрудник „Полюса“ воровал электрорадиоизделия из готовой аппаратуры, используемой в комплектации отечественного вооружения и военной техники», — цитирует «Коммерсант» правоохранителей. Обвиняемый полностью признал вину. Кировский районный суд Томска приговорил мужчину к условному сроку. Все детали, которые украл преступник, вернули на предприятие. Позже их собираются использовать в производстве.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...