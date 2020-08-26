Работника Роскосмоса осудили за кражу деталей на 700 тысяч рублей

В Томске за похищение деталей осудили сотрудника научно-производственного центра «Полюс», который входит в госкорпорацию «Роскосмос». Стоимость украденных комплектующих — 700 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе томского управления ФСБ.
«27-летний сотрудник „Полюса“ воровал электрорадиоизделия из готовой аппаратуры, используемой в комплектации отечественного вооружения и военной техники», — цитирует «Коммерсант» правоохранителей. Обвиняемый полностью признал вину. Кировский районный суд Томска приговорил мужчину к условному сроку. Все детали, которые украл преступник, вернули на предприятие. Позже их собираются использовать в производстве.
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