В екатеринбургских магазинах нашли опасное для здоровья мясо

Продукция оказалась опасной для здоровья Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге изъяли более чем 300 кг опасного для жизни и здоровья людей мяса, мясной и молочной продукции. О результатах проверки на территории Ленинского района города сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Рейд по выявлению мест несанкционированной торговли и рынков, осуществляющих хранение и реализацию продукции животного происхождения был проведен инспекторами областного управления Россельхознадзора совместно со специалистами Федеральной таможенной службы и администрации города.

«В Ленинском районе Екатеринбурга выявлены торговые точки, осуществляющие хранение и реализацию мяса, мясной и молочной продукции без ветеринарно-санитарной экспертизы, с нарушением температурных режимов хранения, имеющие явные признаки порчи. Продукция индивидуальных предпринимателей размещалась на загрязненных прилавках и витринах, ветеринарные сопроводительные и транспортные документы на пищевую продукцию представлены не были», — говорится в сообщении. Также продукция одного из предпринимателей не была зарегистрирована в системе «Меркурий».

По итогам рейдового мероприятия было снято с реализации более чем 300 кг опасного для жизни и здоровья людей мяса, мясной и молочной продукции. В адрес собственников оформлены предписания об уничтожении недоброкачественной продукции, оформлены протоколы об административном правонарушении в соответствии с п. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.