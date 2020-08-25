В шадринском доме, который построили в 19 веке, упал потолок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) в доме №47 по улице Михайловская рухнул потолок из бревен. От происшествия чудом никто не пострадал. Информацию URA.RU рассказал житель дома Игорь Филимонов.

«Нам повезло, что в момент, когда упали бревна, никто не шел по подъезду. К соседям приезжают внуки, а если бы им на голову это все свалилось», — пояснил Филимонов.

Сейчас, с его слов, через дыру в потолке во время дождей бежит вода. Подъезд заливает. Жители опасаются, что вскоре провалится и пол. «Мы постоянно выливаем ведра воды, но все равно она проникает. Электричество замыкает», — пояснил житель дома.

Мужчина также рассказал, что дом не числится нигде на балансе. На сайте фонда капремонта в списке домов, где ожидается ремонт, он также не значится. Жильцы обращались к властям, которые пояснили лишь, что здание является памятником градостроительства и архитектуры 19 века. Приезжавшие комиссии уточняли, что ремонт сделают не раньше, чем через пару лет.

В пресс-службе администрации Шадринска URA.RU пояснили, что в ближайшее время межведомственная комиссия выедет на место для проведения дополнительного обследования дома и встречи с жильцами. После чего будут приняты решения, в том числе и по обращению в Фонд капитального ремонта для рассмотрения вопроса по проведению капремонта здания.