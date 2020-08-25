Глава екатеринбургской епархии Кирилл получил порицание от руководства РПЦ. Об этом URA.RU сообщило сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. По их данным, причиной стали конфликты, которые произошли в Екатеринбурге за последнее время.
«Митрополиту Кириллу припомнили не только продолжающийся конфликт с мятежным схимонахом Сергием. Вспомнили еще ситуацию с непостроенным храмом в сквере у Драмы, в которой митрополит не смог выступить миротворцем», — рассказал инсайдер. Еще одним фактором, который может негативно сказаться на дальнейшей карьере екатеринбургского митрополита, собеседник агентства назвал повышение епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения (Кульберга). «При недовольстве митрополитом Кириллом серьезное повышение получил его подчиненный. Он сейчас оказался ближе к руководству РПЦ, чем митрополит, с которым они были в прохладных отношениях. Неизвестно, как это отразится на Кирилле», — объяснил инсайдер.
Еще один собеседник сообщил, что, несмотря на пристальное внимание к митрополиту руководства РПЦ, в ближайшее время вряд ли стоит ждать его перевода в другой регион в качестве взыскания. Кроме того, по мнению собеседника агенства, в руководстве РПЦ есть понимание, что ситуация с Сергием досталась митрополиту Кириллу в наследство от прежнего правящего архиерея, архиепископа Викентия.
В пресс-службе екатеринбургской епархии назвали информацию «слухами» и предложили направить официальный запрос. «Мы не комментируем сплетни», — ответил URA.RU руководитель сектора по работе со СМИ Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Хреков.
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