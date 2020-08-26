В Курганской области только в одном районе нет больных COVID

Всего в регионе коронавирусом заболели 2914 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 27 августа подтвердились 23 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. В области только в Частоозерском районе, согласно карте на сайте местного правительства, нет больных COVID-19. Там из шести заболевших пять человек выздоровели и один умер.

«На 27 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 23 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. В Кургане обнаружили 11 зараженных, остальные случаи зафиксировали в Кетовском, Петуховском, Щучанском, Варгашинском и Белозерском районах.

Всего в области выявили 2914 заболевших. 2306 человек выздоровело, 14 пациентов скончались. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Из-за угрозы распространения COVID-19 в Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.