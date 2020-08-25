Число зараженных снижается, но умерших становится больше Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 26 августа — 259-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 169-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 14 030 случаев заражения, выздоровели 10 922 и скончались 349 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 970 865 (+4 676) случаев заражения. Вылечились 786 150 (+6 403) пациентов — почти 81% от заболевших. Умерли 16 683 (+6 403) человека — более 1,7% от заразившихся.

В Челябинской области к утру 26 августа выявили еще 73 заболевших коронавирусом. Медленное, но устойчивое снижение заболеваемости — на несколько заражений в сутки — прервалось на выходных. При этом обозначилась тенденция к росту числа умерших: их, как и вчера, пятеро. До этого суточная смертность никогда не поднималась выше 3-4 случаев. Коронавирусная пневмония стала причиной смерти 92-летней пациентки, у остальных COVID-19 осложнил тяжелые заболевания. Борются с болезнью 2 717 южноуральцев, выздоровели за сутки 146 человек, с начала пандемии — 10 922 жителя региона.

Челябинские школы готовят к дистанту

В челябинских школах прорабатывается возможность перехода на дистанционное обучение из-за возможной второй волны коронавируса. Пока речь идет лишь о детях, родители которых изъявят такое желание. «Я дала поручение министерству образования региона проработать варианты такого обучения. На будущей неделе озвучим решение. Есть обращения от родителей, которые хотят, чтобы дети обучались дома. Поэтому надо рассмотреть все возможности», — пояснила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт. На данный момент все школы и вузы области готовятся к началу занятий в очном формате.

Самый крупный вуз области уходит в онлайн

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) с 1 сентября переведет в онлайн-формат массовые лекции, которые читались в аудиториях вместимостью до 200 человек. По словам проректора Андрея Радионова, такое решение — а также перевод на дистант одного учебного дня — позволит на 20% снизить число учащихся, ежедневно посещающих университет. Войти в него можно будет только в масках (по две многоразовых маски студенты получат перед началом занятий), у входящих с помощью тепловизоров будет контролироваться температура.

Челябинску вернут главное событие саммитов ШОС и БРИКС

Спортивные игры стран БРИКС, которые отменили из-за пандемии, могут провести в Челябинске осенью 2021 года. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин после встречи с министрами спорта стран БРИКС. «Что касается дат проведения, то все зависит от международного календаря. Пока есть Олимпийские игры в календаре 2021 года, то, скорее всего, спортивные игры стран БРИКС пройдут во второй половине года, осенью», -заявил министр. В турнире должны принять участие 586 спортсменов из пяти стран, 117 международных судей, 70 делегатов и приглашенных гостей. Спортивные игры БРИКС должны были стать самым массовым мероприятием саммитов ШОС и БРИКС, часть которых должна была пройти в Челябинске. Но эти планы сорвала инфекция.

День города в Челябинске «перекроили»

В День города в столице Южного Урала готовят праздничный салют и выступление одной из эстрадных звезд. Изначально подобных мероприятий не было в планах властей даже после того, как губернатор Алексей Текслер отменил запрет на проведение массовых мероприятий. Предполагалось, что почти все праздничные мероприятия пройдут в онлайн-формате.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

С 27 августа возобновляются автобусное сообщение между Челябинской областью и Татарстаном. Первый после пандемии коронавируса автобус отправится из Казани в Челябинск в 15:40 и прибудет в столицу Южного Урала через 19 часов. Рейсы продолжатся по понедельникам, четвергам и субботам. Маршрут предполагает остановки в Мензелинске, Верхнем Яркеево, Дюртюлях, Уфе, Усть-Катава, Юрюзани и Златоусте. Стоимость полного билета составит 2 100 рублей.

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.