Сегодня, 26 августа, — 259-й день с момента выявления коронавируса и 169-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 970 865 (+4 676) человека, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7580 (+57) человек, выздоровело 5314 (+40) пациентов, зафиксировано 330 летальных исхода (203 — непосредственно от COVID-19).
Коронавирус в Пермском крае стал распространяться быстрее.
В регионе увеличился коэффициент заражаемости (Rt) до 0,97 (25 августа — 0,94). Это означает, что в регионе идет тенденция к снижению общего числа заболевших (коэффициент — ниже единицы), но при этом эта тенденция замедляется. Если 27 августа будет выявлено более 66 новых случаев заболевания COVID-19, то можно будет сказать о том, что ситуация в регионе стала ухудшаться.
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 15 муниципалитетах края.
Больше всего заболевших COVID-19 проживает в Перми (32 человека). Еще 4 случая заражения коронавирусом выявлено в Березниках, по три — в Октябрьском, Чайковском и Кишерти. В Добрянке и Чернушке подтверждено по два случая заболевания COVID-19. По одному случаю заражения выявлено в Губахе, Большесосновском районе, Куеде, Лысьве, Очере, Уинском и Чердыни.
Реальная безработица в Пермском крае выше официальной в три раза.