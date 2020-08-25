В Пермском крае подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 26 августа, — 259-й день с момента выявления коронавируса и 169-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 970 865 (+4 676) человека, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7580 (+57) человек, выздоровело 5314 (+40) пациентов, зафиксировано 330 летальных исхода (203 — непосредственно от COVID-19).

Коронавирус в Пермском крае стал распространяться быстрее.

В регионе увеличился коэффициент заражаемости (Rt) до 0,97 (25 августа — 0,94). Это означает, что в регионе идет тенденция к снижению общего числа заболевших (коэффициент — ниже единицы), но при этом эта тенденция замедляется. Если 27 августа будет выявлено более 66 новых случаев заболевания COVID-19, то можно будет сказать о том, что ситуация в регионе стала ухудшаться.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 15 муниципалитетах края.

Больше всего заболевших COVID-19 проживает в Перми (32 человека) . Еще 4 случая заражения коронавирусом выявлено в Березниках, по три — в Октябрьском, Чайковском и Кишерти. В Добрянке и Чернушке подтверждено по два случая заболевания COVID-19. По одному случаю заражения выявлено в Губахе, Большесосновском районе, Куеде, Лысьве, Очере, Уинском и Чердыни.

Реальная безработица в Пермском крае выше официальной в три раза.

Подтвержденный уровень безработицы в регионе — 4%, но реальный может быть на уровне 12% . По мнению экономиста, эта проблема тесно связана со смертностью трудоспособного населения. В частности, в Пермском крае в первом полугодии 23% смертей зарегистрировано именно у людей трудоспособного возраста.

Коронавирус изменил подход прокуроров к свой работе.

Из 244 миллионов рублей, которые работодатели выплатили после вмешательства надзорного органа, 80 миллионов приходится на сферу здравоохранения. При помощи прокуратуры более чем 2 тысячам медицинским работникам региона были доначислены «ковидные» деньги . Всего за 7 месяцев по материалам прокурорских проверок было возбуждено 21 уголовное дело, а к ответственности привлекли 540 должностных лиц.

Врио губернатора Дмитрий Махонин наградил пермских волонтеров.

Общественники получили памятные медали, учрежденные президентом РФ «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Всего от Пермского края памятные медали получили 30 волонтеров. Они доставляли продукты и лекарства пожилым, а также помогли пополнить банк донорской крови.