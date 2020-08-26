26 августа 2020
25 августа 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 27 августа. Путин приедет в Челябинск, в Магнитогорске открыли новый завод

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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, заправка, михельсон леонид, магазин, текслер алексей
Миллиардер Леонид Михельсон (слева) и губернатор Алексей Текслер (справа) открыли завод в Магнитогорске (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент приедет на юбилей «Росатома» — в Магнитогорске открыли новый завод, а в Верхнем Уфалее начали взрывать старый — ЮУрГУ частично перейдет на онлайн-формат. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 27 августа — в обзоре URA.RU:

Путин посетит Челябинск

  • Президент РФ Владимир Путин приедет в Челябинск. Глава России примет участие в 75-летии «Росатома» и посетит новый аэропорт. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник в Москве.

Текслер и Михельсон открыли новый завод в Магнитогорске

В Верхнем Уфалее начали взрывать завод

  • Завод «Уфалейникель», градообразующее предприятие Верхнего Уфалея, 26 августа начали уничтожать. Там взорвали две дымовые трубы высотой в 100 и 150 метров.

ЮУрГУ частично переходит на дистант

  • Самый крупный вуз области, Южно-Уральский государственный университет, с 1 сентября переведет в онлайн-формат лекции, которые читались в аудиториях вместимостью до 200 человек. Об этом заявил проректор по учебной работе Андрей Радионов.

Школы области не исключают возможность дистанта

Бывший мэр Челябинска Тефтелев попал в больницу

  • Экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев, в отношении которого возбуждено уголовное дело, 26 августа попал в больницу с сердечным приступом. Его увезли из коттеджа, где он отбывает домашний арест.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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