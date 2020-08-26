Миллиардер Леонид Михельсон (слева) и губернатор Алексей Текслер (справа) открыли завод в Магнитогорске (архивное фото)
Президент приедет на юбилей «Росатома» — в Магнитогорске открыли новый завод, а в Верхнем Уфалее начали взрывать старый — ЮУрГУ частично перейдет на онлайн-формат. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 27 августа — в обзоре URA.RU:
Путин посетит Челябинск
- Президент РФ Владимир Путин приедет в Челябинск. Глава России примет участие в 75-летии «Росатома» и посетит новый аэропорт. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник в Москве.
Текслер и Михельсон открыли новый завод в Магнитогорске
- Председатель правления «НОВАТЭК», миллиардер Леонид Михельсон и губернатор Алексей Текслер открыли в Магнитогорске завод по производству сжиженного природного газа. На церемонии также присутствовал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
В Верхнем Уфалее начали взрывать завод
- Завод «Уфалейникель», градообразующее предприятие Верхнего Уфалея, 26 августа начали уничтожать. Там взорвали две дымовые трубы высотой в 100 и 150 метров.
ЮУрГУ частично переходит на дистант
- Самый крупный вуз области, Южно-Уральский государственный университет, с 1 сентября переведет в онлайн-формат лекции, которые читались в аудиториях вместимостью до 200 человек. Об этом заявил проректор по учебной работе Андрей Радионов.
Школы области не исключают возможность дистанта
- В челябинских школах рассматривают возможность перехода на дистанционное обучение для детей, родители которых сами этого пожелают. Об этом сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.
Бывший мэр Челябинска Тефтелев попал в больницу
- Экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев, в отношении которого возбуждено уголовное дело, 26 августа попал в больницу с сердечным приступом. Его увезли из коттеджа, где он отбывает домашний арест.
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