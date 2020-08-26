Военный городок в Екатеринбурге попал под санкции США

Военные с Урала попали под санкции США Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство торговли США ввело санкции в отношении екатеринбургского военного городка №19, на базе которого работает Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Минобороны России. Как утверждается в документе американского ведомства, санкции введены в связи «с российской программой химических и биологических вооружений».

Как рассказал читатель URA.RU, под санкциями оказалось производство, которое занимается разработкой моющих растворов, убивающих биологически опасные организмы. «В 19-м военном городке есть НИИ, занимающийся не только химоружием. Там, например, делают моющие растворы, убивающие биологически опасные организмы. Много чего там делают. И всё это сейчас под санкциями», — отметил собеседник агентства. Он уточнил, что специалисты НИИ входили в группу по разработке вакцины от коронавируса. Они же принимали участие в дезинфекции улиц в ряде европейских государств, в частности, в Италии.

Как ранее писало URA.RU, под американские санкции попали несколько институтов Минобороны РФ (в том числе 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт и московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). В США их обвиняют в связях с «российской химической программой и испытательным полигоном химического оружия». «На практике нынешние решения администрации США означают ужесточение правил американского экспортного контроля», — уточняет ТАСС. В частности речь идет о фактическом запрете на выдачу им лицензий, позволяющих приобретать в США продукцию двойного назначения.

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