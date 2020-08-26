26 августа 2020
25 августа 2020

Самое актуальное в ХМАО на 27 августа. Рестораны откроются, в Нижневартовске произошло резонансное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Нижневартовск, бар, кафе
С 29 августа в Югре разрешено открытие предприятий общепита Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В регионе откроются предприятия общепита — крупные чиновники не оплачивают штрафы ГИБДД — в округе начнется досрочное голосование — в Нижневартовске известная женщина устроила пьяное ДТП. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 27 августа — в обзоре URA.RU:

В округе ослабили карантинные меры

В пяти муниципалитетах округа пройдут досрочные выборы

  • Из 10 муниципалитетов региона в пяти будет организовано досрочное голосование. В частности, в Белоярском, Кондинском, Сургутском районах, Когалыме и Нефтеюганске избиратели смогут проголосовать досрочно в помещениях участковых избирательных комиссий и на дому. Жители Мегиона и Радужного — только на дому.

У югорских чиновников обнаружились неоплаченные штрафы

В Нижневартовске произошло резонансное ДТП

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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