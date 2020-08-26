С 29 августа в Югре разрешено открытие предприятий общепита
В регионе откроются предприятия общепита — крупные чиновники не оплачивают штрафы ГИБДД — в округе начнется досрочное голосование — в Нижневартовске известная женщина устроила пьяное ДТП. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 27 августа — в обзоре URA.RU:
В округе ослабили карантинные меры
- С 29 августа в Югре можно будет открыться ресторанам, кафе и ЗАГСам. Также разрешили гулять в парках и скверах. Соответствующее постановление подписано губернатором Натальей Комаровой.
В пяти муниципалитетах округа пройдут досрочные выборы
- Из 10 муниципалитетов региона в пяти будет организовано досрочное голосование. В частности, в Белоярском, Кондинском, Сургутском районах, Когалыме и Нефтеюганске избиратели смогут проголосовать досрочно в помещениях участковых избирательных комиссий и на дому. Жители Мегиона и Радужного — только на дому.
У югорских чиновников обнаружились неоплаченные штрафы
- У главы Сургутского района Андрея Трубецкого и мэра Нягани Ивана Ямашева нашлись неоплаченные штрафы за нарушение ПДД, по которым открыты исполнительные производства у судебных приставов.
В Нижневартовске произошло резонансное ДТП
- Помощник президента крупной корпорации Раиса Демина стала участницей ДТП в Нижневартовске. В ее крови нашли следы алкоголя, почти в пять раз превышающие допустимую норму. В результате аварии пострадал молодой человек.
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