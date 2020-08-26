26 августа 2020
25 августа 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 27 августа. Губернатор анонсировал открытие кафе и ресторанов, названы сроки доставки вакцины от COVID в регион

© Служба новостей «URA.RU»
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ЯНАО. Тундра + досрочные выборы, вертолет
Жители села Панаевск остались без водной переправы с «большой землей» Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Глава округа готов в ближайшее время разрешить работу общепита — вакцину привезут к ноябрю 2020 года — одно из поселений оказалось в изоляции — салехардские власти подали в суд на дорожников. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 27 августа — в обзоре URA.RU:

Губернатор рассказал об открытии ресторанов

Названы сроки доставки в регион вакцины от коронавируса

Удаленное поселение отрезано от «большой земли»

  • Жители села Панаевск Ямальского района не могут воспользоваться водным транспортом, чтобы добраться до других населенных пунктов, из-за обмеления протоки, на берегу которой расположен населенный пункт. Селяне могут рассчитывать только на вертолеты.

Мэрия Салехарда подала в суд на дорожников

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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