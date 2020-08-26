Жители села Панаевск остались без водной переправы с «большой землей»
Глава округа готов в ближайшее время разрешить работу общепита — вакцину привезут к ноябрю 2020 года — одно из поселений оказалось в изоляции — салехардские власти подали в суд на дорожников. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 27 августа — в обзоре URA.RU:
Губернатор рассказал об открытии ресторанов
- В ближайшее время на Ямале планируется снять ограничения на работу предприятий общественного питания. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Надыма.
Названы сроки доставки в регион вакцины от коронавируса
- Российская вакцина от инфекции COVID-19, поступит в ЯНАО не раньше ноября 2020 года. Об этом рассказала журналистам главный врач окружного центра профилактики и борьбы со СПИД Людмила Волова.
Удаленное поселение отрезано от «большой земли»
- Жители села Панаевск Ямальского района не могут воспользоваться водным транспортом, чтобы добраться до других населенных пунктов, из-за обмеления протоки, на берегу которой расположен населенный пункт. Селяне могут рассчитывать только на вертолеты.
Мэрия Салехарда подала в суд на дорожников
- Руководство Салехарда обратилось в Арбитражный суд ЯНАО с требованием взыскать деньги с подрядчиков, которые ремонтировали дороги в городе. В администрации считают, что стоимость работ была завышена, и намерены вернуть несколько миллионов бюджетных средств.
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