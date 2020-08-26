Кто в России больше всех доволен своей зарплатой

32% программистов довольны своей зарплатой Фото: unsplash.com

Программисты и руководители больше всех среди россиян довольны своей зарплатой. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

«Размером своего заработка довольна почти треть разработчиков ПО (32%)», — пишет ТАСС, ссылаясь на исследование. Аналитики отметили, что с 2010 года процент довольных программистов составлял всего 18%. Среди руководителей своей зарплатой довольны 30%, в то время как 10 лет назад таких был 21%.

В исследовании говорится, что среди медработников в 2010 году были удовлетворены своей зарплатой 13%, а сегодня их доля составляет 23%. Также стало больше довольных среди инженеров (с 10% в 2010 году до 20% в 2020-м) и финансистов (с 16% в 2010 году до 19% в 2020-м).

Отрицательные показатели за 10 лет отмечены среди юристов. Среди этих специалистов число довольных своим заработком снизилось с 20% в 2010 году до 18% в 2020 году. Также стало меньше довольных своей зарплатой среди бухгалтеров — с 19% до 14%, HR-менеджеров — с 18% до 14%.

Опрос проводился с 31 июля по 18 августа 2020 года во всех округах России. В исследовании приняли участие 2500 представителей разных профессий (по 100 в группе).

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин раскритиковал высокие зарплаты руководителей ряда предприятий с участием государства. По его мнению, в перспективе властям необходимо ставить задачу достижения величины пенсий в 70% от заработной платы, пишет RT.

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