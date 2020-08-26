В Челябинской области остановился спад заражений COVID

Ситуация с заболеваемостью стабильна, но спад прервался Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области к утру 27 августа выявили еще 74 заболевших коронавирусом, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Накануне было зафиксировано 73 случая заражения, до этого 75. Тенденция к неуклонному снижению заболеваемости, когда несколько недель подряд число заражений снижалось на 1-2 случая в сутки, прервалась. С выходных это показатель балансирует на отметке 73-75 случаев.

«С начала пандемии произошло 14 030 случаев заражения, сейчас лечатся 2 697 человек, — пояснили URA.RU в оперштабе. — В течение последних суток умерли четверо южноуральцев: мужчины 59 лет, 70 и 71 года. Также скончалась 62-летняя жещина. У всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 90 человек, с начала пандемии — 11 012 жителей региона.

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже перестала действовать. Регион находится на втором этапе снятия карантинных запретов: разрешены массовые мероприятия, с начала сентября возобновят работу кинотеатры, учебный год начнется в обычном режиме. URA.RU подготовило для читателей перечень запретов и разрешений.