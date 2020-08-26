В Екатеринбурге после открытия кафе выросло число больных COVID

В последние дни заболевших стали выявлять чаще Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге наметился рост числа новых заболевших COVID. В Свердловской области за сутки подтвердились 119 случаев коронавирусной инфекции, из них в Екатеринбурге заболели 68 человек, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. До этого на протяжении шести дней заболевших чаще фиксировали на территории региона за пределами областного центра. Примечательно, что это произошло спустя неделю просто открытия кафе и ресторанов.

По данным штаба, скончались трое больных коронавирусом. «Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 237. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщили в штабе.

После выздоровления было выписано 58 человек. Общее число выписанных достигло 19744. Всего в регионе зафиксировано 24 839 случаев новой коронавирусной инфекции, скончалось 435 заболевших.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действующий в регионе режим ограничений из-за коронавируса до 31 августа. Они предусматривают сохранение режима самоизоляции для жителей региона старше 65 лет, а также жителей с хроническими заболеваниями. Продлевается также масочный режим в общественном транспорте и помещениях. Действует запрет на работу кинотеатров и театров.