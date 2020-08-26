26 августа 2020
25 августа 2020

В Тюмени за три дня наметилась новая тенденция по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области новая коронавирусная тенденция Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 47 человек. Это на два меньше, чем накануне. Тенденция по небольшому спаду числа заболевших наблюдается третий день. Однако коэффициент заражения остается высоким — каждый заболевший заражает одного здорового человека.

«Тюменская область — 47 [новых случаев заражения коронавирусной инфекцией]» — приводится в сообщении федерального оперштаба. С начала пандемии COVID-19 в регионе зарегистрирован у 7575 пациентов. Число выздоровевших за последние сутки достигло 21.

Несмотря на положительную динамику, коэффициент заражения коронавирусом RT продолжает оставаться на уровне единицы. Для того, чтобы исключить риски к возврату карантинных ограничений, он должен снизится до 0,8. Именно при таком показателе в регионе запустят третий этап снятия ограничений. Этот показатель может быть достигнут через четыре дня при сохранении темпа спада заболеваемости — по два человека в день. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область попала в список регионов России с самым большим процентом выздоровевших от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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