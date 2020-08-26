Екатеринбуржцы смогут покупать ресторанную еду по доступной цене

Открыть площадку планируют к концу года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» готовится к открытию огромный фуд-маркет E-story. Ожидается, что он станет новой точкой притяжения для жителей города как атмосферное место с недорогой едой высокого ресторанного качества.

Как рассказала совладелица агентства Dream Team Event Екатерина Шихова, команда, в которую она входит, давно мечтала о том, чтобы в Екатеринбурге появилось место, похожее на культовые московские «Депо» или Даниловский рынок. «И тут у „Гринвича“ тоже появилась такая идея, совпали их возможности и наши желания», — поделилась она. Фуд-маркет на третьем этаже здания будет отличаться по дизайну от остального пространства торгового центра, что позволит создать особую атмосферу. Всего на площади около 5000 квадратных метров расположатся 50 ресторанов и двадцать рыночных торговых точек. Будут выделены зоны для детей, появится сцена, пространство для лекций. Места для тех, кто предпочитает уединение, будут расположены на специально построенных антресолях.

Так будет выглядеть ресторан после реконструкции Фото: агентство Dream Team

«Мы рассчитываем, что проходимость будет в шесть тысяч человек и больше. Работать фуд-маркет будет с 10 до 20:00, а в пятницу и субботу — до двух часов ночи», — рассказала Екатерина Шихова. Она добавила, что планируется установить отдельный лифт, который позволит попадать на площадку прямо с ул. Радищева без захода в ТРЦ.

Пока реконструкция продолжается, организаторы отбирают будущих участников проекта. Для этого рестораторам приходится проходить конкурс, порой — до 10 претендентов на одно место. В проекте уже готовы участвовать представители лучших заведений Москвы, Перми, Челябинска и Екатеринбурга. Для них проект привлекателен тем, что не требует больших вложений на строительство и инфраструктуру. Посетители же смогут попробовать вкусную еду по привлекательной цене. Так, по мнению Екатерины Шиховой, вполне уютно здесь себя можно чувствовать, имея в кошельке 500 рублей. Открытие фуд-маркета E-story запланировано на конец 2020 года.

Пока строительство в самом разгаре Фото: Анна Майорова © URA.RU