В Кургане на улице Володарского сложно припарковать машину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В связи с планируемым ремонтом Городского сада курганцы предлагают сделать больше парковок, перенеся в парк тротуар. В центре города поставить машины негде, особенно в период праздников, когда площадь перекрыта. Об этом URA.RU рассказал курганец, который с детьми приезжает в центр города на праздники.

«Можно было бы часть дороги и тротуар на ул. Володарского, которая ближе к забору Горсада, сделать под парковку машин. Улица односторонняя, никому не помешает», — пояснил горожанин.

По его мнению, тротуар вполне можно было бы перенести за забор Горсада. «Пешеходам нет разницы, где идти, сделали бы дорожку левее [если идти от Гоголя до К.Маркса], а машины можно было бы свободно припарковать», — считает курганец. При этом деревья, которые прижились и растут вдоль тротуара, можно оставить, они не помешают машинам.

У других горожан при обсуждении ремонта Горсада вставал вопрос по установке туалета. «Раньше был туалет стационарный. Затем его зачем-то снесли. А надо было просто привести в порядок. Пусть бы и платным его сделали. Отдали бы предпринимателю. Но туалет нужен. Многие с детьми гуляют. Куда бежать?» — поделилась мнением жительница города.

В администрацию Кургана по данному предложению направлен запрос. На момент публикации ответа не было. По сведениям сайта госзакупок, ремонт Горсада будет состоять из укладки асфальта. Так же появится 30 урн, 30 лавочек и один детский комплекс. Ремонт планирую завершить к 15 ноября. Сумма контракта 27,4 млн рублей. Деньги выделены по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана».