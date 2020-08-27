Пенсионерка уже год пытается выбить деньги Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пенсионерка Ольга Пшеницына из Каменска-Уральского уже год пытается выбить зарплату из управляющей компании «Стройком», где она работала техником-смотрителем. Она рассказала URA.RU, что компания осталась должна ей около 25 тысяч рублей (заработок за сентябрь 2019). На днях она обратилась с жалобой в СК, прокуратуру, правительство России и к главе государства.

«На мои просьбы о выплате задолженности руководитель ООО «УК «Стройком» [Елена Устьянцева] обещала, что выплатит, но не предпринимала к этому никаких действий, а при последней встрече и вовсе заявила, чтобы я обращалась к президенту РФ Путину В.В., который эту зарплату мне выплатит, — указано в жалобе. — Я пенсионер, но еще не страдаю слабоумием, чтобы совершить такой нелепый поступок».

Сложность в том, что у пенсионерки не сохранилось документов, подтверждающих ее работу на УК «Стройком» в спорный период: незадолго до этого в компании начались задержки по зарплате, и она ушла в другую, но целый месяц по просьбе Устьянцевой продолжала работать и на старом месте, контролируя дворников, уборщиц и слесарей.

Директор УК «Стройком» Елена Устьянцева в свою очередь заявила URA.RU, что слова пенсионерки — ложь. «Это наш бывший сотрудник, который сейчас является директором УК „Урал“ — она ходит по нашему жилфонду, пытается провести в домах собрание, чтобы сменить управляющую компанию. Рассылала жителям кляузные СМС-— мы подали на нее в суд иск о клевете на 1,5 млн рублей — вот она и бегает», — заявила URA.RU Устьянцева. По ее словам, она полностью рассчиталась с бывшей сотрудницей и никогда не отправляла ее за зарплатой к Путину.