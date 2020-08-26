Тюменский застройщик обвинил конкурентов в крупных хищениях

Бывшим топ-менеджерам «Брусники» грозит уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководство известного застройщика «Брусника» подозревает бывших тюменских топ-менеджеров в выводе многомиллионных средств. Уже подано заявление в правоохранительные органы, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Речь идет о бывшем техдиректоре «Брусники» Николае Никифорове и экс-главном энергетике Александре Говорове. Оба сейчас владеют долями в структурах нового успешного застройщика «Скандиа Девелопмент».

«Сумма ущерба оценивается десятками миллионов рублей, факты установлены и задокументированы. Мы уже обратились с заявлением в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе «Брусники». Застройщик утверждает, что во время работы на них бывшие топ-менеджеры через цепочку аффилированных лиц и подложные документы проводили убыточные операции. По мнению застройщика, они вводили в заблуждение партнеров «Брусники». В компании отметили, что в арбитражный суд Тюменской области ими поданы несколько исков, с помощью которых планируется вернуть утраченное имущество и защитить свои права.

На данный момент Николай Никифоров владеет 69% компании «Скандиа девелопмент», 70% — в «Скандиа проект» и 40% в «Скандиа.Новосибирск». В последней компании 20% доли принадлежит ее директору Александру Говорову. Застройщик «Скандиа Девелопмент» был зарегистрирован в 2017 году. В Тюмени он строит два масштабных жилых комплекса на берегу Туры. Связаться с компаниями экс-топ-менеджеров «Брусники» не удалось, направлены официальные запросы. Также направлен запрос в СУ СК РФ по Тюменской области.