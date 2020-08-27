Предполагается, что на автобус могли напасть представители радикальных организаций
Под Харьковом неизвестные напали на автобус с представителями общественной организации «Патриоты — за жизнь». Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
«Под Харьковом заблокирован и расстрелян бандитами автобус с „Патриотами — за жизнь“», — приводит слова Рабиновича ТАСС. Он уточнил, что по предварительным данным двух человек убили, одного ранили и еще одного похитили, передает «Пятый телеканал».
Полиция Харькова на данный момент выясняет обстоятельства обстрела автобуса. Информация о заложниках, погибших и раненых пока не подтверждена.
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