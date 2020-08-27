В Ярославле умер абитуриент военного училища из Екатеринбурга

Студент военного училища умер во время физкультуры Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны умер абитуриент из Екатеринбурга. Предварительной причиной смерти молодого человека стала двусторонняя пневмония.

Изначально, по версии представителей училища, у молодого екатеринбуржца не выдержало сердце. «Парень умер от сердечного приступа. Вероятно, во время физкультуры дали слишком сильную нагрузку», — приводит слова собственного источника в училище 76.ru.

По словам матери погибшего, при вскрытии ее сыну был поставлен уже другой диагноз. «По итогам вскрытия поставлен диагноз: тотальная двусторонняя пневмония», — цитирует женщину e1.ru. Поражение легких составило 90%. Помимо этого, сопутствующим диагнозом в графе «Причина смерти» указан острый миокардит.

Женщина рассказала, что при поступлении в училище ее сын был абсолютно здоровым, что подтверждалось результатами ЭКГ с нагрузкой. Мечтал пойти по стопам отца и стать офицером.

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