Украинская полиция опровергла гибель людей при обстреле автобуса

Украинская полиция опровергла информацию о гибели людей при обстреле автобуса. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства.
«Погибших и заложников нет, двое раненых — один в руку, второй — в ногу», — сообщили в полиции. Отмечается, что пассажиры могли получить ранения из травматического оружия. Всех пострадавших доставили в больницу. По данному делу началась проверка.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что под Харьковом неизвестные напали на автобус с представителями общественной организации «Патриоты — за жизнь». Он уточнил, что по предварительным данным двух человек убили, одного ранили и еще одного похитили.
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