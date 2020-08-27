27 августа 2020

Украинская полиция опровергла гибель людей при обстреле автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Сорок седьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, автобус, гортранс, общественный транспорт, маршрут1, городской транспорт, автобус1
Неизвестные на автомобиле заблокировали микроавтобус, в котором ехали представители общественной организации «За жизнь» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинская полиция опровергла информацию о гибели людей при обстреле автобуса. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства.

«Погибших и заложников нет, двое раненых — один в руку, второй — в ногу», — сообщили в полиции. Отмечается, что пассажиры могли получить ранения из травматического оружия. Всех пострадавших доставили в больницу. По данному делу началась проверка.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что под Харьковом неизвестные напали на автобус с представителями общественной организации «Патриоты — за жизнь». Он уточнил, что по предварительным данным двух человек убили, одного ранили и еще одного похитили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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